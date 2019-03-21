الرئيس الألماني يبدأ زيارة رسمية لكرواتيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأ الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، اليوم الخميس، زيارة رسمية لكرواتيا.

واستقبلت الرئيسة الكرواتية، كوليندا غرابار كيتاروفيتش، نظيرها الألماني، صباح اليوم، بمراسم عسكرية في العاصمة الكرواتية زغرب.

ومن المقرر أن يتناول شتاينماير في مباحثاته مع كيتاروفيتش التطوير المستقبلي للاتحاد الأوروبي ودور كرواتيا في ذلك بصفة خاصة، بحسب المكتب الرئاسي الألماني.

ويرافق شتاينماير في زيارته شريكة حياته السيدة إلكه بودنبندر.

ويعتزم شتاينماير حث الجانب الكرواتي على المشاركة بنشاط أكبر في الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن كرواتيا التي تعد وجهة عطلات مفضلة للألمان، سوف تتولى رئاسة المجلس الأوروبي في النصف الأول من عام 2020.

وتعتزم كلتا الدولتين تعزيز التعاون بينهما.

وكان الرئيس الألماني قد التقى مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش لتبادل الآراء بينهما بعد وصول شتاينماير للعاصمة زغرب مساء أمس الأربعاء خارج البرنامج الرسمي للزيارة.