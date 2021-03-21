أذربيجان تسجل 814 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة في 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، اليوم الأحد، تسجيل 814 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 246 ألفًا و304 إصابات على مستوى البلاد.

وأفادت وكالة أنباء "تريند" الأذرية - نقلًا عن مجلس الوزراء - بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3 آلاف و351 حالة وفاة فور تسجيل 12 وفاة جديدة منذ أمس السبت، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 232 ألفًا و876 شخصًا فور تسجيل 342 حالة تعافي جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأجرت أذربيجان، على مدار أمس السبت، 8 آلاف و386 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و776 ألفًا و535 اختبارًا منذ بدء تفشي الوباء في مارس من العام الماضي.