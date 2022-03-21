فتح 8 ممرات إنسانية لخروج المدنيين من مدن أوكرانية اليوم

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قالت السلطات الأوكرانية إنه من المقرر فتح ثمانية ممرات إنسانية لخروج المدنيين للهروب من الحرب في أوكرانيا اليوم الاثنين.

وقالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتشوك إنه سوف يتم استخدام الممرات من أجل الحافلات لإجلاء المدنيين وتوصيل المساعدات.

ومن المقرر أن يتم نقل المدنيين بالقرب من مدينة ماريوبول المحاصرة إلى مدينة زابوريجيا بجنوب شرق البلاد. ووفقا للخطة، من المقرر إجلاء مواطنين من مناطق بشمال وشرق العاصمة كييف.

كما تنص الخطة أيضا على إجلاء مواطنين من منطقة سفرودونتسك الكبرى و ليسيتشانسك في إقليم لوهانسك إلى بلدة باخموت في إقليم دونيتسك المجاور.