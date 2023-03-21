بدء إضراب جماعي تدريجي للأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، بدء إضراب جماعي تدريجي، اليوم الثلاثاء، عن الطعام في سجون إسرائيل احتجاجا على إجراءات التضييق بحقهم.

وقال بيان صادر عن اللجنة، إنه سيشرع اليوم "قادة الحركة الأسيرة" في الإضراب، ممثلين بلجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة المشكلة من 6 أسرى يمثلون أكبر الفصائل الفلسطينية.

وأوضح البيان أنه سيشرع بالإضراب مع هؤلاء الأسير محمد الطوس عميد الأسرى الفلسطينيين والمعتقل منذ عام 1985، على أن يشرع أكثر من 2000 أسير فلسطيني بالإضراب بدءًا من اليوم الأول لشهر رمضان.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، سلمت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة اليوم رسالة لإدارة السجون الإسرائيلية تتضمن قرار الأسرى الإضراب عن الطعام، في أول أيام شهر رمضان.

وذكر نادي الأسير، في بيان، أن مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية ترفض حتى اللحظة، التراجع عن إجراءاتها التي أعلنت عنها بتوصية من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وبحسب إحصائيات فلسطينية، تعتقل إسرائيل زهاء أربعة آلاف و700 أسير فلسطيني من بينهم 160 طفلًا، و29 أسيرة، و914 معتقلًا إداريًا.