قالت الفنانة نهال عنبر، إنها كانت حريصة على زواج ابنها المخرج حسام الحسينى، وهو في سن صغير، في عُمر الـ 22 عامًا.

وأضافت «عنبر» خلال لقائها ببرنامج «واحد من الناس» الذي يذاع على شاشة «الحياة» ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي: «زوجت حسام علشان أفرح به وبأولاده، لأن حسام هو ابني الوحيد».

وتابعت: «أنا هتجنن على العزوة.. وأهلى اعترضوا بسبب زواجه وهو في سن صغير، ولكن اصريت على زواجه، وشخصيًا أنا تزوجت وعمري 18 عام، وهذا جعل هناك علاقة أمومة وصداقة بينى وبين حسام، لأن الفرق بينى وبينه مش كبير، وأنا كنت الأب والأم لحسام لأن والده كان على طول الوقت يسافر لظروف عمله، وأنا كنت حنينه جدا وشديدة في نفس الوقت لكن مش قاسية».

واستطردت الفنانة نهال عنبر: «خاصمت ابني حسام 60 يوما بسبب رده على في الكلام، كان عاوز يروح ديسكو، وهو في سن شباب، وأنا كنت بخاف من الحاجات دى فقلت له مش هتروح ولو عاوز تروح هروح معاك، فقال لى ازاى أنا كبرت، قولت له مش هتروح فقال لى حرام عليكى بقى، فشاهدنى وأنا بوطى أمسك «سبت الزبالة علشان احدفه فجرى منى، فقلت له أمامك شهرين لا أنا أمك ولا تعرفنى، وأحفادى طالعين شخصيتهم قوية مثلى، وأنا أخدت ده من والدتي لأنها كانت من أصول شركسية، وكل حاجة عندها لها قواعد وبنظام».