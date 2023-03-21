قطر تستضيف محادثات حول مستقبل التعليم في أفغانستان

استضافت دولة قطر محادثات حول مستقبل التعليم في أفغانستان والتحديات والعقبات التي تواجهه.

ومثل دولة قطر في المحادثات، التي عقدت بالدوحة، لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، بمشاركة فهد السليطي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع،حسبما ذكرت اليوم الاثنين وكالة الأنباء القطرية(قنا).

كما شارك في المحادثات وفد من وزارة التعليم الأفغانية، برئاسة مولوي سيد حبيب، وزير التعليم، ووفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، برئاسة جورج لاريا، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب آسيا، و ناصر فقيه، رئيس قسم الشراكات الاستراتيجية في منظمة التعليم لا ينتظر.

وناقش المشاركون في المحادثات التحديات الاقتصادية وضعف البنية التحتية ومحدودية الموارد والمؤهلات البشرية في أفغانستان، بالإضافة إلى ضمان المساواة في وصول الجميع للتعليم لاسيما الفتيات.

كما اتفق المشاركون على ضرورة ضمان حق التعليم للجميع على حد سواء، ووضع تصور مشترك يتعامل مع التحديات، وتوفير فرص تعليمية ذات جودة عالية لجميع الطلاب الأفغان في كل المناطق.

وشددت مساعد وزير الخارجية، على أهمية استكمال المحادثات للتوصل إلى حلول جذرية لتطوير قطاع التعليم والصحة في أفغانستان، مؤكدة حرص والتزام دولة قطر بدعم الشعب الأفغاني الشقيق ومساعدته في تجاوز الصعوبات.

من جانبه، عبر وفد وزارة التعليم الأفغانية عن تقديره لدولة قطر على جهودها في تنظيم هذه الفعالية، التي من شأنها أن تخرج بحلول تساعد الشعب الأفغاني، على تحسين جودة التعليم وضمان وصوله إلى البنين والبنات في جميع مناطق أفغانستان.

من جهته، ثمن وفدا منظمة يونيسف ومنظمة التعليم لا ينتظر، جهود دولة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع لتسهيل هذه المحادثات، وتقدما بالشكر إلى وفد وزارة التعليم الأفغانية لحرصه على المشاركة في المحادثات.

يشار إلى أن حركة طالبان التي تحكم أفغانستان منذ انسحاب القوات الأمريكية والدولية في أغسطس عام 2021 ، منعت النساء من التعليم الجامعي ومن استخدام الصالات الرياضية، والمتنزهات الترفيهية، ومن السفر أكثر من 70 كيلومترا(43 ميلا) بدون مرافقة من الذكور.

وأثارت الخطوات غضبا بين الأفغان والمجتمع الدولي، حتى أن بعض الدول الإسلامية الصديقة أعربت عن معارضتها لها.