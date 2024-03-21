ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان جهود وقف العمليات العسكرية في غزة

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بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جدة، غرب المملكة ممساء الأربعاء الجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن بن سلمان وبلينكن استعرضا خلال الاجتماع العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك "وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية".

وفي وقت سابق الأربعاء، شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ، خلال لقائه في جدة مع وزير الخارجية الأمريكي على "أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة".

وذكرت (واس) أن بن فرحان وبلينكن استعرضا خلال اللقاء "سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات".

كما بحث الوزيران "تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار"، وناقشا "بذل الجهود كافة لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحّة".

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء الأربعاء إلى مدينة جدة لإجراء محادثات حول آخر التطورات في غزة.

يشار إلى أن هذه الزيارة السادسة لبلينكن إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت الخارجية الأمريكية، في بيان، بأن بلينكن سيواصل طريقه إلى القاهرة للقاء القيادة المصرية اليوم الخميس.

وأضافت أن بلينكن سيزور إسرائيل يوم الجمعة.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن بلينكن سيناقش خلال الجولة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين.