القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير طائرة وزورق مسيرين أطلقا من مناطق الحوثيين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الخميس، تدمير طائرة وزورقا مسيرين أطلقا من مناطق سيطرة جماعة الحوثي باليمن.

وذكرت "سنتكوم" في بيان على منصة "إكس" أن طائرة تابعة لتحالف "حارس الازدهار" نجحت أمس في "تدمير طائرة مسيرة وزورق مسير" انطلقا من مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

وأوضحت أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار في السفن الأمريكية أو سفن التحالف"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأمس، أعلنت الجماعة تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا غارة على منطقة "الكثيب" في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وفي 16 فبراير دخل حيز التنفيذ التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي "منظمة إرهابية دولية"، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وفق ما أعلنته الخارجية الأمريكية.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف "حارس الازدهار" بقيادة الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.