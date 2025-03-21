اتحاد بشبابها ينظم إفطارًا جماعيًا بالأقصر وسط أجواء رمضانية مميزة

نظّم اتحاد "بشبابها" في الأقصر إفطارًا جماعيًا جمع منسقي اللجان وعددًا من أعضاء الاتحاد، وذلك ضمن الفعاليات الرمضانية التي تهدف إلى تعزيز روح التواصل بين الشباب خلال الشهر الفضيل.

وقال صلاح رشوان، مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، إن الفاعلية جاءت في إطار حرص الوزارة على دعم المبادرات الشبابية التي تعزز الروابط المجتمعية.

وعقب الإفطار، شهدت الفعالية أمسية دينية مميزة، تضمنت تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وإلقاء كلمات توعوية حول القيم الرمضانية ودور الشباب في خدمة المجتمع، إلى جانب جلسة نقاشية تناولت أهمية العمل الجماعي والتطوعي في تنمية المجتمع المحلي.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم بالأجواء الإيمانية التي غمرت اللقاء، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تسهم في ترسيخ القيم الإيجابية بين الشباب، وتعزز من روح التعاون والتكافل الاجتماعي، خاصة في شهر رمضان المبارك.