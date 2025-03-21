تقرير: قيادة مكافحة الإرهاب البريطانية تقود تحقيقات حريق مطار هيثرو

نقلت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل، عن الشرطة البريطانية قولها إنه بالنظر لموقع محطة الكهرباء الفرعية قرب هيثرو وتأثير الحريق الذي وقع فيها على البنية التحتية الوطنية الحساسة؛ فإن قيادة مكافحة الإرهاب تقود الآن التحقيقات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشركة المشغّلة لمطار هيثرو اللندني أنّ المطار الأكبر في أوروبا أُغلق بسبب حريق اندلع في محطة كهرباء فرعية تُزوّده بالطاقة، مشيرة إلى أنّ الإغلاق سيستمر طوال يوم الجمعة.

وقالت شركة "هيثرو إيربورت هولدينجز"، في بيان، إنّ "مطار هيثرو يشهد انقطاعا كبيرا في التيار الكهربائي. حفاظا على سلامة مسافرينا وزملائنا، سيُغلق مطار هيثرو حتى الساعة 23:59 (بالتوقيتين المحلّي والعالمي) من يوم 21 مارس".

وأفاد متحدث باسم المطار بأنه "يشهد انقطاعًا كبيرًا للتيار الكهربائي في جميع أنحاء المطار"، وحذر المسافرين من التوجه إلى المطار حتى إشعار آخر.

وأضاف البيان: "نتوقع اضطرابات كبيرة خلال الأيام القادمة، ونرجو من المسافرين عدم التوجه إلى المطار تحت أي ظرف من الظروف حتى إعادة فتحه".

ووفق "سكاي نيوز"، فإن الموقع الإلكتروني لمطار هيثرو معطل حاليًا، حيث يسعى المسافرون جاهدين للحصول على معلومات.

واندلع الحريق في محطة كهرباء فرعية في هايز، على بُعد حوالي ميل ونصف، ويُعتقد أن آلاف المنازل انقطعت عنها الكهرباء، على ما أفادت سكاي نيوز.