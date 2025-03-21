ترامب يواصل التصعيد ويلوح مجددا بضم كندا ويهدد الصين ويدعم ماسك في قلب العاصفة

في تصريحات مثيرة للجدل، فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، النار على عدة جبهات، متحدثًا عن إمكانية ضم كندا إلى الولايات المتحدة، واستعداد بلاده لحرب محتملة مع الصين، وانتقاده للقضاة الذين يعرقلون سلطاته، إضافة إلى موقفه من حلف الناتو والصراع الروسي الأوكراني.

ولم يخلُ حديثه من دعم واضح للملياردير إيلون ماسك، مما يزيد من التكهنات حول الدور الذي قد يلعبه الأخير في سياسات ترامب المستقبلية.

وقال الرئيس الأمريكي إنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة "بناءً على وعود بترحيل المجرمين، ولا يمكن لقاضٍ منع ذلك"، مشيرًا بذلك إلى قرار سابق اتخذه قاضٍ فدرالي بمنع تنفيذ أمر رئاسي بطرد مجموعات من المهاجرين، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وكان الرئيس ترامب قد عبر عن انزعاجه في وقت سابق من سلطات القضاة الفدراليين، ووصف بعضهم بالليبراليين الذين يحاولون منعه من تنفيذ برنامجه الرئاسي، وقال: "لا يمكن لأي قاضٍ أن يتولى صلاحيات رئيس الولايات المتحدة".

● الولاية رقم 51

في شأن آخر، أكد ترامب من جديد عزمه على ضم كندا لتكون الولاية الأمريكية رقم 51، وقال: "كندا يجب أن تكون ولاية أمريكية، والحدود مع كندا خط مصطنع"، لكنه مع ذلك أكد أن بلاده ليست بحاجة إلى منتجات كندا، موضحًا: "دعمها يكلفنا 200 مليار دولار سنويًا"، وتابع: "كندا استغلت بلدنا لمدة طويلة، وفرضت علينا رسومًا جمركية باهظة".

● الحلفاء والخصوم

أوضح الرئيس الأمريكي أن بلاده لا تريد خوض حرب مع بكين لكنها جاهزة لهذا السيناريو، قائلًا: "لا نريد خوض حرب على الصين، لكن إن اضطررنا لذلك، فنحن مستعدون لها جيدًا"، وأضاف أنه لم يطلع إيلون ماسك على أي معلومات سرية بشأن الصين.

وتناول ترامب العلاقات مع الحلفاء الغربيين، قائلًا: "إن حلف الناتو قوي وصلب، ولكن ينبغي أن نُعامَل بشكل عادل"، ويصر ترامب على ضرورة أن ترفع دول الناتو ميزانياتها العسكرية، وأن تدفع المزيد من الأموال مقابل تمتعها بالحماية الأمريكية.

وعبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا "لأن آلافًا يقتلون أسبوعيًا"، وجدد تأكيده أن الحرب لم تكن لتندلع في أوكرانيا لو وُجد رئيس يتمتع بالكفاءة في البيت الأبيض، في تعريض واضح بسلفه الديمقراطي جو بايدن.

● التجارة والصحافة

كذلك، اتخذ الجانب التجاري حيزًا مهمًا من حديث الرئيس الأمريكي، حيث قال إن الثاني من أبريل/نيسان المقبل "سيكون يوم تحرير الولايات المتحدة، وستعود إلينا عشرات المليارات على شكل رسوم جمركية"، وأوضح أن بلدانًا عديدة طلبت الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية، قائلًا إنه سيتحلى ببعض المرونة في هذا الصدد.

ولم ينس ترامب وسائل الإعلام، حيث قال: "بلدنا بحاجة إلى صحفيين أمناء يتمتعون بالمصداقية".

في شأن منفصل، لم يفت ترامب أن يذكّر بأنه كشف عن الوثائق المتعلقة بالتحقيق في اغتيال الرئيس الأسبق جون كينيدي، وتعهد بالسماح بنشر الوثائق المتعلقة بمقتل المناضل مارتن لوثر كينغ.

● تركيا ومقاتلات إف-16

في الأثناء، نقلت شبكة فوكس نيوز الأمريكية عن مصادر أن الرئيس ترامب أعرب عن نيته إتمام بيع مقاتلات إف-16 لتركيا، وذلك بعد محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

ونقلت فوكس نيوز عن المصادر، التي لم تكشف هويتها، أن بيع مقاتلات إف-35 لأنقرة مرهون باتفاق يجعل نظام إس-400 الروسي للدفاع الجوي غير صالح للتشغيل، ويقضي بتفكيك معدات هذا النظام جزئيًا أو نقلها لقاعدة أمريكية في تركيا.