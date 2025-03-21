الشرطة الأمريكية: إشعار بهروب مهاجرين اثنين جاء متأخرا

قالت الشرطة إن رجلين هربا من مركز احتجاز للمهاجرين في منطقة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية اليوم الخميس، بعد أن فتحت أبوابه الخلفية على ما يبدو أثناء انقطاع التيار الكهربائي.

ورغم مزاعم مسؤولي الهجرة ، قالت الشرطة في أورورا إنه لم يتم إخطارها حتى صباح أمس الأربعاء، ، بعد نحو ساعتين من اكتشاف اختفاء الرجلين من المنشأة ، والذي قالوا إنه جاء بعد فوات الأوان مما حال دون تقديم المساعدة.

وفي بيان اطلعت عليه وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الخميس ، قالت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية إن الرجلين ، اللذين كانا محتجزين سابقا في سجون كولورادو بتهم غير محددة ، لا يزالان مطلقي السراح وإن البحث عنهما لا يزال مستمرا.

وقالت أيضا إنه تم إخطار سلطات إنفاذ القانون على الفور بعملية الهروب لكنها رفضت المساعدة في عملية البحث.

وانتقد المسؤولون الاتحاديون والنواب الجمهوريون ما يعرف غالبا بسياسات الملاذ في أماكن من بينها دنفر التي تحد من التعاون مع سلطات الهجرة الاتحادية.

يشار إلى أن ولاية كولورادو لديها أيضا قوانين تقيد عملية التعاون.

ورغم ذلك ، قالت شرطة أورورا إن لديها اتفاقا مع مجموعة جيو ، الشركة الخاصة التي تدير مركز الاحتجاز ، للمساعدة في التصدي لعمليات الهروب ولكن فقط عندما يتم إخطارهم في غضون 15 دقيقة من الهروب.