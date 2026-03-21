العبور الجديدة: إزالة فورية لتعديات ومخالفات بناء على مساحة 16 فدانا

نفذ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حملات لإزالة تعديات ومخالفات بناء على مساحة 16 فدانًا داخل نطاق جمعية أحمد عرابي.

وأشرف المهندس محمود مراد رئيس الجهاز، بالتنسيق مع مجلس إدارة الجمعية، على تنفيذ قراري إزالة لتعديات على قطعتي أرض بواقع 8 أفدنة لكل قطعة.

وشملت المخالفات المزالة غرفاً مبنية بالطوب وأسواراً خرسانية، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية وعدم استجابة المخالفين لمهلة الإزالة الطوعية السابقة.

وشارك في أعمال الإزالة المهندس نائب رئيس الجهاز للتنمية، والمهندس معاون رئيس الجهاز، والمهندس المشرف العام على التنمية، ومدير إدارة الأمن ونائبه، بالتعاون مع فرق الأمن ورئيس الأحياء لضمان التنفيذ الفوري والآمن لقرارات الإزالة.

وأكد المهندس محمود مراد استمرار حملات إزالة التعديات على مدار الساعة، بما يشمل أيام العطلات الرسمية والأعياد.

وشدد على عدم التهاون مع أي مخالفة أو تعدٍ على أراضي الدولة، ضمن خطة شاملة للحفاظ على التخطيط العمراني للمدينة ومنع ظهور بؤر عشوائية جديدة.

ودعا رئيس الجهاز المواطنين إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، وتجنب التعامل مع جهات غير رسمية في بيع أو تقسيم الأراضي بالمخالفة للضوابط المعتمدة، حفاظًا على حقوقهم وتجنبًا للمساءلة القانونية.