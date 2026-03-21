فيديو يظهر جاستن تيمبرليك وهو يخضع لاختبارات الكحول خلال اعتقاله في 2024

بعد مرور نحو عامين على ضبط المغني والممثل جاستن تيمبرليك وهو يقود سيارته تحت تأثير الكحول، أفرجت الشرطة الأمريكية عن مقطع فيديو للحظة اعتقاله.

وتُظهر اللقطات، التي تداولتها عدة وسائل إعلام أمريكية يوم السبت، المغني وهو يؤدي اختبار "السير والتحدث"، والذي يتطلب منه المشي على طول خط وهمي.

كما طُلب من المغني التوازن على ساق واحدة، وخلال ذلك، فقد النجم البالغ من العمر 45 عاماً توازنه مراراً وتكراراً؛ حيث أخبر الشرطة بأنه يشعر بالتوتر وأن الاختبارات صعبة للغاية، ليقوم الضباط بعدها بتكبيل يديه.

وحاولت امرأة، عرفت نفسها للشرطة بأنها صديقة لتيمبرليك، إقناع الضباط دون جدوى بعدم اعتقال المغني.

وأكد محامٍ من بلدية ساج هاربور لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن تيمبرليك كان قد حاول سابقا منع نشر اللقطات التي سجلتها كاميرا الجسم الخاصة بالشرطة.