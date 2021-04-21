قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا على الأرض مطمئن حتى الآن، منوهًا إلى أن الوزارة ستضطر لتشديد الإجراءات الخاصة بالتعاملات الحياتية بما يمنع المخالطة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، لو زادت الإصابات عن الحد.

وناشد عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، المواطنين تقليل التجمعات قدر الإمكان وتهوية المنازل وارتداء الكمامات، فضلًا عن عدم السلام بالأيدي وخاصة من يعانون أعراضًا حتى لو بسيطة.

وأضاف أن المواطن عليه التوجه إلى أقرب منشأة طبية تابعة لوزارة الصحة عند الإصابة بأعراض «كوفيد - 19»، مؤكدًا أن «الفريق الطبي مدرب للتعامل مع حالات اشتباه كورونا».

وذكر وكيل وزارة الصحة أن «الجرعة الأولى من لقاح كورونا لا تمنح نسبة كبيرة للوقاية من المرض»، مضيفًا أن المتعافين من كورونا بعضهم يكون أجساما مضادة لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر، والبعض لا يكون أجساما مضادة بصورة كافية.