اليونان تعتزم إعادة فتح المطاعم الشهر المقبل

قال وزير الدولة اليوناني جورج جيرابيتريتيس، اليوم الأربعاء، إن اليونان تهدف إلى إعادة فتح المطاعم مطلع الشهر المقبل، موضحا أن البلاد بحاجة ماسة إلى انتعاش القطاعات الاقتصادية قبل موسمها السياحي الصيفي القادم.

وأضاف، وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية أن اليونان اضطرت، التي تعاملت بشكل جيد نسبيًا خلال الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا، إلى تشديد القيود أواخر العام الماضي لمكافحة الزيادة في عدد الحالات، موضحًا أن المستشفيات تكافح حول أثينا ومدينة سالونيك الشمالية للتعامل معها.

وقال جيرابيتريتيس "نعتزم افتتاح المطاعم بشكل منسق بعد عيد الفصح"، مضيفا أنه سيسمح للعملاء بتناول العشاء في الهواء الطلق، ويصادف عيد الفصح الأرثوذكسي اليوناني في 2 مايو.

وبدأت الحكومة توزيعًا هائلاً لأدوات الاختبار المنزلي المجانية هذا الشهر لإعادة فتح المدارس الثانوية وبعض الخدمات حيث إنها حريصة على السيطرة على الوضع بشكل كافٍ قبل بدء الموسم السياحي في 14 مايو.

ومن جهة أخرى، أبلغت السلطات الصحية، يوم الثلاثاء، عن 3789 حالة إصابة يومية بكوفيد-19 و87 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات 320629 والوفيات 9627 على التوالي.