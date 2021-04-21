 محمد هنيدي: بحب الكلاب.. وربيت واحد اسمه بطاطس - بوابة الشروق
الأربعاء 21 أبريل 2021 8:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح الدولة في القضاء على «التوك توك» بعد حملتها لاستبداله بسيارة «ميني فان» ؟
النتـائـج تصويت

محمد هنيدي: بحب الكلاب.. وربيت واحد اسمه بطاطس

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 7:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 7:51 م

حل الفنان محمد هنيدي، ضيفًا على رامز جلال، في تاسع حلقات برنامجه «رامز عقله طار»، الذي يعرض على فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الأربعاء.

وحول علاقته بالحيوانات، رد هنيدي قائلًا: «بحب الكلاب، وربيت كلب اسمه بطاطس»، ليمزح رامز جلال: «اه بس عضني، استصغرني فهبشني.. ده بينام في زيت قلية ده ولا إيه».

وأعرب محمد هنيدي عن حبه الشديد للسباحة، مؤكدًا أنه دائمًا ما يعوم، في رده على حسن العسيري حول ما إذا كان هنيدي يحب العوم.

وذكر هنيدي أنه يلعب رياضة، نافيًا امتلاكه لأي أسلحة، بينما لديه بندقية رش، فضلًا عن أنه مارس الصيد من قبل، إذ يصطاد الطيور، وفي البحر، حسبما قال.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك