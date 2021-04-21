حل الفنان محمد هنيدي، ضيفًا على رامز جلال، في تاسع حلقات برنامجه «رامز عقله طار»، الذي يعرض على فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الأربعاء.

وحول علاقته بالحيوانات، رد هنيدي قائلًا: «بحب الكلاب، وربيت كلب اسمه بطاطس»، ليمزح رامز جلال: «اه بس عضني، استصغرني فهبشني.. ده بينام في زيت قلية ده ولا إيه».

وأعرب محمد هنيدي عن حبه الشديد للسباحة، مؤكدًا أنه دائمًا ما يعوم، في رده على حسن العسيري حول ما إذا كان هنيدي يحب العوم.

وذكر هنيدي أنه يلعب رياضة، نافيًا امتلاكه لأي أسلحة، بينما لديه بندقية رش، فضلًا عن أنه مارس الصيد من قبل، إذ يصطاد الطيور، وفي البحر، حسبما قال.