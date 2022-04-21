أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ضرورة اغتنام الزخم من التطورات الإيجابية في اليمن، لضمان وقف دائم لإطلاق النار وعملية سلام شاملة.

وذكرت قناة "اليمن" الفضائية، أن ذلك جاء خلال خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، حيث رحب بلينكن باجتماع المجلس الرئاسي اليمني ومجلس الوزراء ومجلس النواب والشورى في عدن هذا الأسبوع، مشدداً على أهمية وجود حكومة فعالة وشفافة تعزز الجهود لإنهاء الصراع اليمني وتحمي حقوق الإنسان.

وأكد بلينكن دعم بلاده للهدنة المستمرة وفرصة تقديم الإغاثة لليمنيين من خلال تسهيل حركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك الوقود، مشدداً على أهمية فتح الطرق المؤدية إلى تعز ومناطق أخرى، إلى جانب اغتنام الزخم من هذه التطورات الإيجابية لضمان وقف دائم لإطلاق النار وعملية سلام شاملة.