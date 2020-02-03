المبعوث الأممي يرحب الإعلان عن موعد أول رحلة طيران من مطار صنعاء لعمان

رحب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، اليوم الأربعاء، بإعلان الخطوط الجوية اليمنية، عن موعد أول رحلة طيران من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان، بعد نحو ست سنوات من التوقف جراء الحرب التي تشهدها البلاد.

وقال بيان لمكتب المبعوث الأممي "يرحب المبعوث الأممي إلى اليمن، بالإعلان عن أول رحلة طيران تجارية من مطار صنعاء، منذ ست سنوات، والمقرر أن تقلع يوم الأحد 24 من الشهر الجاري متوجهة إلى عمان".

وأعرب المبعوث الأممي، عن امتنانه للدعم "القيم" الذي تقدمه المملكة الأردنية الهاشمية، والتعاون البناء للحكومة اليمنية نحو حل سياسي مستدام للنزاع.

وأردف بالقول "تهانينا لجميع اليمنيين على هذه الخطوة التي طال انتظارها واشتدت الحاجة إليها".

وأكد المبعوث الأممي على"استمراره في العمل مع الأطراف لضمان الالتزام بجميع بنود الهدنة، والبناء على زخمها نحو حل سياسي مستدام للنزاع".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، تسيير أول رحلة جوية تجارية كل أسبوع من مطار صنعاء إلى عمان، ابتداء من يوم الأحد المقبل.

ومنتصف الشهر الجاري، أكدت الحكومة الشرعية، استكمال التنسيق مع السلطات المصرية والأردنية بشأن تسيير رحلات تجارية من وإلى مطار صنعاء.

وأعلن المبعوث الأممي، هانس جروندبرج، مطلع نيسان/أبريل الجاري، عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، وتنص على "وقف جميع العمليات العسكرية، داخل اليمن وعبر حدوده، ودخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة(غرباً) وتسيير رحلات تجارية من مطار صنعاء إلى وجهات محددة سلفاً، إضافة إلى فتح الطرق بمدينة تعز(وسط البلاد)، والمحافظات اليمنية الأخرى.