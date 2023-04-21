وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا يؤكدان أهمية وقف التصعيد العسكري في السودان

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أكد وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا اليوم الجمعة على أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية( واس) إن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا اليوم من وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي.

وشدد الجانبان خلال الاتصال الهاتفي على أهمية إنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

وفي وقت سابق اليوم، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية عبدالرحمن خليل إن هناك مناقشات واتصالات مع عدد من الدول الغربية التي أبدت رغبتها في إجلاء رعاياها من الخرطوم بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لتسهيل الخطوة.

كما استعرض الوزيران "العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أعلنا موافقتها على هدنة ثلاثة أيام لوقف إطلاق النار بعد وساطة أمريكية لتمكين السودانيين من الاحتفال بعيد الفطر.

ومنذ 15 أبريل يشهد السودان اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع المتمردة في الخرطوم ومدن أخرى.