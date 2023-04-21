البرهان في عيد الفطر: أصوات الرصاص لم تترك مجالا لفرح يستحقه أهلنا في كل ربوع السودان

وجه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان، القائد العام للقوات المسلحة، رسالة للمواطنين هناك صبيحة أول أيام عيد الفطر المبارك، الذي يتزامن هذا العام مع اقتتال عنيف يضرب البلاد.

وقال البرهان في كلمته: «تمر على بلادنا هذا العام مناسبة عيد الفطر المبارك وبلادنا أصابها جرح بالغ الخطورة، حيث سقط القتلى والجرحى وتشردت الأسر ودمرت المنشآت والمنازل، فالخراب والدمار وأصوات الرصاص ما تركت مجالا لفرح يستحقه أهلنا في كل ربوع البلاد الحبيبة، فإننا لجد حزينين لهذا المآل».

وأضاف: «يبقى الأمل الدائم في أننا مع شعبنا العظيم سنتجاوز هذه المحنة ونخرج منها أكثر وحدة وقوة وتماسك، ويزداد هتافنا قوة.. جيش واحد شعب واحد وقواتكم المسلحة تتقدم في حسم المتمردين».

تابع: «إننا على ثقة في تجاوز هذه المحنة بالدربة والحكمة والقوة، وبما يحافظ على أمن ووحدة البلاد ويمكننا من الانتقال الآمن للحكم المدني».

وختم قائلا: «المواطنون الشرفاء، إنني إذ أترحم علي كل شهداء بلادي وأتمني الشفاء للجرحى، أدعو الله يعود علينا هذا العيد وبلادنا تنعم بالأمن والسلام.. التحية لكم جند السودان وأنتم تقدمون أنفسكم فداء لهذا الوطن العزيز».

ودخل السودان، حلقة جديدة من الاضطراب الأمني بعد اقتتال أثارته ما تعرف بقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، ضد قوات الجيش، وذلك في خضم أزمة تعصف بالسودان، يتخللها رفض من الدعم السريع الاندماج بشكل رسمي في المؤسسة العسكرية.