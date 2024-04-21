الزمالك في مواجهة خارج التوقعات أمام دريمز الغاني

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تنطلق اليوم الأحد جولة الذهاب لدور نصف النهائي ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، حيث يلعب الزمالك مع دريمز الغاني على استاد القاهرة في السادسة مساء، كما يستضيف اتحاد العاصمة الجزائري منافسه نهضة بركان المغربي.

ويستضيف الزمالك منافسه دريمز في اختبار مميز لبطل الكونفيدرالية عام 2019 في طريقه لاستعادة اللقب وتحقيقه للمرة الثانية في تاريخه.

ويعيش الزمالك حالة معنوية مرتفعة بعد الفوز الأخير على حساب الأهلي (2-1) بالدوري، وتقديم مستويات مميزة مؤخراً أعادت الثقة لجماهيره.

ويعاني الزمالك من غيابات مهمة ومؤثرة بين صفوفه قبل لقاء دريمز على رأسهم الثلاثي غير المقيد أفريقياً عبد الله السعيد وسيف جعفر وناصر ماهر لمشاركتهم مع فرقهم السابقة ببطولات قارية هذا الموسم.

ويغيب عن الأبيض أيضاً عمر جابر وأحمد فتوح بسبب الإصابة، بينما يعود الرباعي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي والسنغالي إبراهيما نداي وحارس المرمى محمد صبحي.

ويعول الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز على عودة مهاجمه التونسي سيف الدين الجزيري للتألق وتسجيل هدفين في مرمى الأهلي مؤخراً بجانب تألق نبيل عماد "دونجا" وحسام عبد المجيد.

ولن تكون مهمة الزمالك سهلة في مواجهة دريمز مفاجأة البطولة بقيادة نجمه المخضرم الغاني جون أنطوي الذي سبق أن لعب لعدة أندية مصرية على رأسها الأهلي والإسماعيلي ومصر المقاصة وبيراميدز.

واستطاع الزمالك خلال مشواره فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية تصدر مجموعته في دور المجموعات برصيد 16 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة واحدة.

وضم البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني 22 لاعبا لمباراة اليوم وهم: حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - سيد عبد الله.

خط الوسط : نبيل عماد - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا

وفي مباراة أخرى، يدور صدام عربي على صفيح ساخن بين اتحاد العاصمة حامل اللقب ونهضة بركان بطل نسختي 2020 و2022.

وخاض اتحاد العاصمة بقيادة مدربه الإسباني خوان جاريدو مباراتين في كأس الجزائر قبل مواجهة بركان، وتخطى عقبة رائد بوقاعة ثم فاز على اتحاد بسكرة في ربع النهائي.

ويعتمد الفريق الجزائري على أبرز نجومه وتحديداً المدافع زين الدين بلعيد قائد الفريق وعبد الصمد بوناصر والحارس أسامة بنبوت ونبيل لعمارة وأكرم جحنيط وعبدولاي كانو وليونيل آتيبا.

ويسعى نهضة بركان بقيادة مدربه التونسي معين الشعباني لتحقيق نتيجة إيجابية خارج دياره قبل استضافة اتحاد العاصمة.

ويعتمد الفريق المغربي على أبرز لاعبيه الحارس حمزة الحمياني وعادل طاهف وعبد الحق عسال ويوسف الفحلي ويوسف الميهري وياسين البحري في غياب عمر العرجون للإيقاف.