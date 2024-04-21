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الغرف التجارية: انخفاض قرص الطعمية إلى جنيه ونصف

محمد شعبان
نشر في: الأحد 21 أبريل 2024 - 2:34 ص | آخر تحديث: الأحد 21 أبريل 2024 - 2:34 ص

أعلن الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن عقد اجتماع يوم الإثنين المقبل مع ممثلي سلاسل الفول والطعمية؛ لمناقشة تأثير انخفاض الأسعار وخاصة رغيف الخبز على أسعار ساندويتشات الفول والطعمية.


وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، إن 20% من تكلفة ساندويتشات الفول أو الطعمية كانت تأتي من رغيف الخبز، مؤكدا أن انخفاض سعر الخبز سيكون له تأثير كبير على تراجع الأسعار.


وأضاف أن اتحاد الغرف التجارية قام بحصر أسعار الفول والطعمية في بعض المناطق وتبين أن الأسعار بدأت بالفعل في الانخفاض، قائلا إن «قرص الطعمية الذي كان يباع بـ 2 جنيه؛ أصبح يباع بجنيه ونصف فعليا على أرض الواقع».


وأوضح أن 20% أخرى من تكلفة ساندويتشات الفول أو الطعمية تأتي من زيت الطعام، والتي شهدت النسبة الأعلى من بين الانخفاضات مؤخرًا، لافتا أن أسعار العدس والفول انخفضت بنسبة 27% خلال الأيام الماضية.

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