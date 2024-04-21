نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يبني ويطور بؤرتين استيطانيتين عند الطريق الاستراتيجي الذي يقسم قطاع غزة إلى نصفين.

وقالت الصحيفة، إن صور الأقمار الصناعية والصور الفوتوغرافية تظهر تطوير واسع النطاق والبناء في موقعين استيطانيين يبنيهما الجيش الإسرائيلي على الطريق الاستراتيجي الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين، أو الذي يطلق عليه اسم "ممر نتساريم"، وفق ما نقلت شبكة "روسيا اليوم".

وأوضحت الصحيفة، أن البؤرتين الاستيطانيتين بنيتا على طول هذا الطريق الذي يهدف إلى تمكين الجيش الإسرائيلي من السيطرة على حركة الفلسطينيين من الجنوب إلى الشمال وشن عمليات في أجزاء مختلفة من القطاع المحاصر.

• ممر نتساريم

أنشأ الاحتلال مستوطنة نتساريم عام 1977 على مسافة 5 كيلومترات من مدينة غزة، ومن خلاله أنشأ الطريق الشرقي الغربي، ليمتد من منطقة الحدود بين غزة وإسرائيل عبر القطاع، الذي يبلغ عرضه حوالي 6.5 كيلومتر ويقسم شمال غزة، بما في ذلك مدينة غزة عن جنوب القطاع،ويتضمن طريقًا قائمًا لحوالي 2 كيلومتر.

وجرى تسمية "ممر نتساريم" على اسم مستوطنة نتساريم الإسرائيلية السابقة في غزة، وهو يتقاطع مع أحد الطريقين الرئيسيين بين الشمال والجنوب في غزة، وهو شارع صلاح الدين؛ لإنشاء تقاطع مركزي استراتيجي يتصل بطريق الرشيد الذي يمتد على طول الساحل، كما تظهر صور الأقمار الصناعية.

• يقطع أهم شوارع غزة

ووفق ما نقلته صحيفة الاندبندنت، فالطريق الفاصل الذي بناه عسكريون من قوات سلاح الهندسة في الجيش الإسرائيلي في غضون أشهر، ويطلق عليه "ممر نتساريم" يفصل حرفيا 14 كيلومترا من مدينة غزة إلى شمال القطاع عن 27 كيلومترا من وسطه وجنوبه، وإلى جانب امتداده على طول 6.3 كيلومتر، يقطع الممر شارع صلاح الدين الذي يعد من أهم شوارع غزة.

ووفقاً للتقديرات الفلسطينية التي جاءت بعد نشر صور للأقمار الاصطناعية للمنطقة، فإن 11 كيلومترا مربعا من مجمل مساحة القطاع المقدرة بـ365 كيلومترا سويت بالأرض، من ضمنها أراض زراعية ومبان سكنية تقدر مساحتها بـ4.32 كيلومتر مربع، لإنشاء الممر الإسرائيلي.

• إسرائيل تسعى من خلاله لإحكام السيطرة

وفقا لمعهد الشرق الأوسط في الولايات المتحدة، فإن "ممر نتساريم" مشروع طويل الأمد سيبقي الجيش الإسرائيلي في غزة لأجل غير مسمى، ليس فقط لأنه يمنحهم قدرة كبيرة في إحكام السيطرة والتحرك بحرية في منطقة من شأنها أن تشل الحركة بين قسمي القطاع، ووصولا سريعا إلى البحر من وسط غزة، بل وأيضاً تسهيل العملية العسكرية التي يقوم بها.

ووفقا لما نقلته فضائية "العربية"، فإن مفترق نتساريم كان موجودًا قبل عام 2005، قبل خروج قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

• الجيش الإسرائيلي يسعى لاستخدامه في شن الغارات

ويسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستخدم الطريق "لإنشاء موطئ قدم عملياتي في المنطقة والسماح بمرور القوات وكذلك المعدات اللوجستية"، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن".

وقال وزير شئون الشتات الإسرائيلي، أميحاي شيكلي، لشبكة "سي إن إن"، إن الطريق الجديد سيسهل على الجيش الإسرائيلي شن غارات شمال مدينة غزة وجنوبها على المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

وسيضم 3 مسارات، الأول للدبابات الثقيلة والمدرعات، والثاني للمركبات الخفيفة، والثالث للحركة السريعة.