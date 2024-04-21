بثت قناة الجزيرة، مشاهد لعشرات الجثامين التي تم انتشالها من مقبرة جماعية أنشأها جيش الاحتلال في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

قتلتهم قوات الاحتلال أثناء اقتحامها للمجمع ودفنتهم بشكل جماعي داخله.. الدفاع المدني يعلن انتشال جثامين 50 فلسطينيا من مقبرة جماعية بمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/2908TyYjuP — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 21, 2024

جاء ذلك بعدما أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الأحد، انتشال جثامين 150 شهيدا فلسطينيا، دفنهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في مقبرة جماعية داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

فيما صرح المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، بأنه تم اكتشاف مقابر جماعية أعدم جيش الاحتلال فيها عدد من المواطنين، متوقعا وجود 700 شهيد في هذه المقابر.

وأرجع ذلك إلى أن عدد المفقودين في مجمع ناصر الطبي وفي محيطه يزيد عن 700 شخص، مرجحا أن جيش الاحتلال أعدمهم بصورة انتقامية.

وأشار إلى أنّ جيش الاحتلال أعد مقبرة جماعية في مجمع ناصر في محاولة لإخفاء الجريمة التي ارتكبها.

ولفت الثوابتة إلى أن معظم الشهداء هم من النساء والأطفال، موضحا أنه تم انتشال 150 شهيدا حتى الآن، فيما تتواصل عمليات البحث عن مزيد من الشهداء.