ناهد السباعي: شرف كبير لي أن أكون عضو لجنة تحكيم بمهرجان أسوان لسينما المرأة

أعربت الفنانة ناهد السباعي، عن سعادتها بالمشاركة في لجنة تحكيم مهرجان أسوان لسينما المرأة، الذي افتتح أمس السبت، في دورته الثامنة خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل.

ونشرت ناهد عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورًا لها من ريد كاربت المهرجان: "شرف كبير لي إني أكون عضو لجنة تحكيم في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة".

وأضافت السباعي: "أنا بحب مهرجان أسوان، وأسوان وشعبها جدا جدا وذكرياتي مع أمي في أسوان جميلة، وأنا ممتنة من قلبي للمهرجان والاتحاد الأوروبي لأنهم منحوا أمي تكريمًا عن مشوار حياتها وهي عايشة قبل وفاتها فهو له مكانه خاصة عندي".