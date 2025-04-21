نتنياهو يطعن في إفادة رئيس الشاباك عن مطالبته بالولاء أمام المحكمة العليا

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار "بالكذب" في إفادته للمحكمة العليا بخصوص قضية عزله والتي قال فيها إن نتنياهو طلب منه الولاء له شخصيا والتجسّس على المتظاهرين.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن مكتب نتنياهو: «رونين بار قدّم اليوم إفادة خطية كاذبة إلى المحكمة العليا، سيتم دحضها بشكل شامل في الوقت المناسب»، بحسب وكالة فرانس برس.

وكتب بار في الوثيقة التي نشرتها النيابة العامة: «كان واضحا أنه، في حال وقوع أزمة دستورية، يُنتظر مني إطاعة نتانياهو وليس المحكمة العليا».

وتأتي هذه الإفادة في سياق جلسات المحكمة الجارية ضد قرار الحكومة بعزل رئيس الشاباك والذي طعنت فيه المدعية العامة للدولة والمعارضة بعد أن رأت فيه نزعة استبدادية.

وفي هذه الوثيقة، أوضح رئيس الجهاز الأمني أن نتنياهو أخبره أكثر من مرة أنه يتوقع من الشاباك اتخاذ إجراءات ضد الإسرائيليين المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، مع التركيز بشكل خاص على مراقبة ممولي هذه الاحتجاجات.

وأكد بار أيضا ما ورد في وسائل الإعلام من أن نتنياهو طلب مساعدته لتأجيل إدلائه بشهادته في محاكمته الجارية في قضايا فساد.

وفي بيان لاحق لمكتب نتنياهو، قال رئيس الوزراء إن بار فشل فشلا ذريعا إبان السابع من أكتوبر.

وأضاف البيان: «بار يؤكد التقييم الذي قدمه جميع وزراء الحكومة بحقه بأنه فشل فشلا ذريعا في السابع من أكتوبر.. هذا السبب وحده يبرر إنهاء فترة ولايته».

وبعد جلسة الاستماع في 8 أبريل، قضت المحكمة العليا بأن بار سيستمر في أداء مهامه حتى إشعار آخر.

وأثار قرار إقالة بار تظاهرات كبيرة في إسرائيل.

وألمح بار الذي دخل في خلاف علني مع رئيس الوزراء خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية إصلاحات في الجهاز الأمني، إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، بينما بررت الحكومة قرارها الصادر في 31 مارس بانعدام الثقة الشخصية والمهنية بينهما، ما يمنع الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة.

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