البابا تواضروس الثاني: أهالي غزة يتعرضون لأبشع أنواع الظلم ونرفض تهجيرهم

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المصرية، إن أهالي قطاع غزة يتعرضون إلى "أبشع أنواع الظلم"، و"نرفض تهجيرهم طوعا أو قسرا".

وتابع البابا تواضروس الثاني، في لقاء صحفي، اليوم الأحد، تزامنا مع احتفالات مسيحيي مصر والعالم بعيد القيامة، "نرجو أن يستيقظ ضمير العالم لإنقاذهم"، في ظل تواصل الإبادة الإسرائيلية منذ أكثر من عام ونصف.

وفي معرض وصفه للوضع الإنساني في غزة، قال: "الفلسطينيون يتعرضون لأبشع أنواع الظلم معيشيا وإنسانيا واجتماعيا، مع تدمير البلد هناك".

وأضاف أن "موقف مصر بكافة هيئاتها ومؤسساتها واحد، وهو ضد التهجير الطوعي والقسري، وكما عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لن نشارك في هذا الظلم".

وتابع: "لنا رؤية واحدة مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، حيث نرجو أن يستيقظ ضمير العالم لإنقاذ أهلنا في غزة