رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان ينعى البابا فرنسيس: الكنيسة فقدت بابا عظيما

أشاد رئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك الألمان، جيورج بيتسينج، بالبابا الراحل فرنسيس ووصفه بأنه "بابا عظيم".

وقال بيتسينج، اليوم الاثنين، إن البابا كان أيضا مُجدِدا شجاعا، وأضاف: "ببالغ الحزن والأسى، ننحني أمام بابا كان حريصا على التواجد بين الناس والذهاب إلى هامش المجتمع".

وذكر بيتسينج أن البابا فرنسيس وضع تركيزا قويا على دور الكنيسة وفتح دروب جديدة للعيش المشترك، وقال: "مسار الكنيسة المجمعية الذي بدأه سيظل غير قابل للرجوع إلى الوراء مع الجمعيتين العامتين للمجمع العالمي في عامي 2023 و2024".

وأضاف أن البابا فرنسيس كان بمثابة باني جسور تمكن من جمع الناس معا، وقال: "بكل امتنان نودع البابا فرنسيس، صديق الإنسانية".

وأعلن الفاتيكان، صباح اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس، وذلك عن عمر 88 عاما.

وعانى البابا فرانسيس من نوبات اعتلال صحي على مدى العامين الماضيين، وآخرها إصابته بالتهاب رئوي مزدوج، الشهر الماضي.

وأمضى البابا فرنسيس 12 عاماً كزعيم للكنيسة الكاثوليكية الرومانية، وعانى طوال حياته من مشاكل صحية عدة، بما في ذلك استئصال جزء من إحدى رئتيه في سن 21، مما جعله أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

وفي آخر ظهور علني أمس، جدد البابا فرنسيس دعوته لوقف إطلاق النار الفوري في غزة في رسالة بمناسبة عيد القيامة - قرأها أحد مساعديه - عندما ظهر لفترة وجيزة في الشرفة الرئيسية لكاتدرائية القديس بطرس.

ووصف بابا الفاتيكان، في الرسالة الوضع في غزة بأنه «مأساوي ومؤسف».

وجاء في الرسالة: «أناشد الطرفين المتحاربين إعلان وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والإقدام على مساعدة الشعب الجائع الذي يتطلع إلى مستقبل يسوده السلام».