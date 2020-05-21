أكاديمية البحث العلمي تفتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية مجانا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية الخاصة بمصر(NIPA-Egypt) من خلال التعليم عن بعد بواسطة الأنترنت بالمجان، والتي ينظمها مكتب براءات الاختراع بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية (الوايبو).

وأشارت الأكاديمية، في بيان أصدرته اليوم، إلى أن آخر موعد للتسجيل في الدورة هو 22 يوليو القادم حيث من المقرر أن تبدأ فعاليات الدورة إعتبارا من 6 يوليو القادم وتستمر لمدة شهرين.

وأوضحت أن هذه الدورة ستقدم المبادئ الأساسية للملكية الفكرية طبقاً لقانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنه 2002، حيث تتناول هذه الدورة مجالات الملكية الفكرية الرئيسية وهي الملكية الصناعية والملكية الأدبية، حيث تشتمل الملكية الصناعية على البراءات ونماذج المنفعة والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والنماذج الصناعية وحقوق حماية الأصناف النباتية، فيما تتضمن الملكية الأدبية حق المؤلف والحقوق المجاورة.

وأكدت أن هذه الدورة ستفيد قطاعا كبيراً من المجتمع المصري وخاصة المبتكرين والمخترعين ورجال القضاء والشرطة والعاملين والطلاب، وبذلك يتمكن المشترك من معرفة كيفية حماية اختراعاته ومؤلفاته وابداعادتة في كافة المجالات العلمية والأدبية والصناعية دون المساس بحقوق الآخرين، مشيرة إلى أنه بإجتياز المشترك الامتحان النهائي بنجاح يحصل على شهادة معتمدة من الوايبو ومكتب براءات الاختراع المصري.