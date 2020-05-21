وكالة فيتش: العجز في السعودية سيظل كبيرا جدا رغم التدابير المتخذة

أفاد مسؤول بوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بأن التدابير المالية التي اتخذتها السعودية لاحتواء تداعيات جائحة كورونا "مهمة جدا"، ورغم ذلك فإن العجز الحكومي سيظل "كبيرا جدا".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن جيمس ماكورماك المدير الإداري بالوكالة، خلال مائدة مستديرة افتراضية عقدتها الوكالة اليوم الخميس :"لدينا حوار مستمر مع السلطات السعودية، وقد أخبرونا بأنهم متيقظون لأي تدهور مالي".

ولفت إلى أنه رغم أن التدابير التي اتخذتها السلطات "لها أهمية كبيرة" فإن أسعار النفط الحالية تجعل الوكالة تتوقع "عجزا كبيرا جدا وارتفاعا كبيرا في الديون، حتى مع هذه التدابير المالية".

وشدد على أن الأسواق الناشئة تواجه ضغوطا حقيقية، وقال إن عدد تخفيضات التصنيف الائتماني التي أعلنتها الوكالة في الفترة من يناير وحتى مايو يتجاوز ما أعلنته في أي عام كامل من قبل.