الرئيس السابق لحزب اليسار الألماني يعد مبادرة لإنقاذ الحزب



أعلن الرئيس السابق لحزب اليسار الألماني، جريجور جيزي، عن مبادرة لإنقاذ حزبه.



وقال جيزي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) في برلين إن تجديد المحتوى وتجديد الدماء أمر ضروري.



واستبعد الرجل البالغ من العمر 74 عاما ترشيحه كزعيم للحزب أو لجناح به، لكنه قال أيضا: "لن أخذل أي طرف في الأزمة"، مضيفا أنه يأخذ على عاتقه "مسؤولية معينة بدون وظيفة".



يعيش اليسار الألماني وفقا لتصور جيزي أزمة وجودية بعد النتائج السيئة للغاية في الانتخابات الاتحادية وآخر انتخابات محلية على مستوى الولايات والتي جرت في ولايات سارلاند، وشليزفيج هولشتاين، وشمال الراين ويستفاليا.



وأكد جيزي قائلا: "علينا تحديد موقفنا بشأن القضايا الرئيسية وتمثيلها معا أمام الآخرين، وبالنسبة لي يشمل هذا سياسات السلام والعدالة الاجتماعية والعمل الجيد والهوية الشرقية(للألمان في الشرق) والجمع بين الاستدامة البيئية والضمان الاجتماعي، وكذلك المساواة بين النساء والرجال".



يذكر أنه في الآونة الأخيرة هزت استقالة الرئيسة المشاركة بالحزب سوزان هينيج فولسو، ومزاعم التحيز الجنسي والاعتداءات الجنسية حزب اليسار في ألمانيا.



وسيتم في نهاية شهر حزيران / يونيو المقبل إعادة انتخاب القيادة العليا بأكملها في مؤتمر عام للحزب بمدينة إيرفورت، ولم يعرف حتى الآن من المتنافسون في هذه الانتخابات.