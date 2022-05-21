 الأمير خالد بن سلمان يدعو للضغط الأممي على الحوثيين لفتح طرق تعز - بوابة الشروق
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الأمير خالد بن سلمان يدعو للضغط الأممي على الحوثيين لفتح طرق تعز

وكالات:
نشر في: السبت 21 مايو 2022 - 12:35 م | آخر تحديث: السبت 21 مايو 2022 - 12:35 م

أعلن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع السعودي، عن لقائه مع المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيم ليندركينج، في واشنطن.

وعلى حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال الأمير خالد بن سلمان: "اجتمعت في واشنطن مع المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، بحثنا الشأن اليمني ومستجداته، وأكدت له دعم التحالف بقيادة المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له، وتطلعاتنا بأن يصل اليمنيون إلى حل سياسي شامل، ينقل اليمن إلى السلام والتنمية".

وأضاف: "كما أكدت له أنه ورغم إيجابية الهدنة المعلنة لحد كبير، إلا أن هناك دورا مهما يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي القيام به، للضغط على المليشيات الحوثية لفتح طرق تعز، وإيداع إيرادات ميناء الحُديدة، والانخراط بجدية في جهود السلام، لينتقل اليمن إلى الأمن والاستقرار"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

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