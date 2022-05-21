رصد الجيش اليمني ارتكاب ميليشيا الحوثي 116 خرقا للهدنة الأممية خلال الساعات الـ48 الماضية بمختلف الجبهات، في ظل التزام قواته والمقاومة بالوقف التام لإطلاق النار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

وأوضح الجيش اليمني - في تقرير أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم السبت - أن الميليشيا الحوثية ارتكبت 52 خرقا في محوري البرح وحيس، و37 خرقا في محور تعز، و15 خرقا جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و8 خروقات غرب حجة، و4 خروقات بمحور صعدة، كما تم رصد 5 محاولات تسلل لمجاميع حوثية مسلحة باتجاه مواقع عسكرية جنوب مأرب وفي جبهة بني حسن غرب حجّة.

لفت التقرير إلى استمرار الميليشيا الحوثية في استهداف مواقع الجيش في كافة الجبهات بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة، ومنها 3 صواريخ كاتيوشا أطلقتها على مواقع جنوب مأرب، فضلا عن استقدام التعزيزات واستحداث مواقع جديدة وحفر الخنادق والتحصينات في مختلف الجبهات.