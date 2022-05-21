أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد محمد العليمي، التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بمواصلة دعم الجهود الأممية، من أجل تمديد الهدنة الإنسانية، وأيضا التمسك بمبادرة المملكة العربية السعودية، واعتبارها أساساً عادلاً لعملية سلمية شاملة، مشيدا بجهود مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي فتح أبواب مصر لمئات الآلاف من أبناء الشعب اليمني، سواء بالإقامة، والاستقرار المؤقت بسبب ظروف الحرب، أو العلاج، والتعليم.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء في خطاب العليمي الموجه لليمنيين، بمناسبة العيد الوطني الـ 32 للجمهورية اليمنية، مشيدا بالاصطفاف الواسع للقوى الوطنية، والإقليمية ضد الانقلاب الحوثي الغاشم، على طريق استعادة الدولة وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

وقال: "إن اصطفاف شركاء الهدف والقرار من جنوب وشمال اليمن في العاصمة المؤقتة (عدن)؛ يعكس عزم جميع القوى على استعادة الدولة، والانتقال إلى فضاء أكثر تشاركاً يحدد فيه اليمنيون مستقبلهم على أساس التعايش كما كانوا وفعلوا ذلك منذ خلق الله هذه الأرض الطيبة، ومن عليها".

وأضاف العليمي "في كل لحظة تاريخية، اجتمع الشركاء من الشمال والجنوب لإحداث التحول، ويمكننا فعل ذلك الآن، لأنه بدون الاتحاد سيكون علينا جميعاً انتظار مصير بلدنا، الذي تحدده التدخلات الأجنبية التوسعية للنظام الإيراني".

وعلى صعيد الجهود الأممية والدولية من اجل السلام، أثنى العليمي، على المساعي الحميدة للمبعوثين الأممي، والأمريكي، والأسرة الدولية من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تنفيذ جميع بنود الهدنة، وفي المقدمة فتح معابر تعز والمدن الأخرى، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة الضغط لدفع المليشيا الحوثية نحو استكمال إجراءات تبادل الأسرى والمحتجزين والمخفيين قسراً، وصرف رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة، وإنهاء حرب الخدمات التي يديرها الانقلابيون ضد الشعب اليمني.