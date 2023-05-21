زيلينسكي: القوات الروسية لم تسيطر بالكامل على باخموت

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن القوات الروسية لم تسيطر بالكامل على مدينة باخموت شرقي أوكرانيا، وذلك في كلمة أدلى بها بعد قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان.

وقال زيلينسكي: "باخموت لم تحتلها روسيا اليوم"، موضحا تعليقات سابقة تركت وضع المدينة غير واضح بعد أشهر من القتال وأيام من المزاعم المتضاربة.

وجاءت تصريحات الرئيس الأوكراني في وقت سابق خلال اجتماع ثنائي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش القمة. وردا على سؤال عما إذا كان باخموت لا تزال في أيدي الأوكرانيين، أضاف أحد المراسلين أن موسكو تزعم أنها استولت على باخموت. وقال زيلينسكي في ذلك الوقت: "لا أعتقد ذلك".

كما سارعت كييف إلى توضيح الوضع. وقال المتحدث باسم زيلينسكي سيرهي نيكيفوروف، في وقت سابق على فيسبوك إنه قد أسيء فهم تصريحات زيلينسكي.

وقال إن رد زيلينسكي الأولي: "لا أعتقد ذلك"، جاء ردا على تصريح المراسل بأن الروس كانوا يدعون أنهم سيطروا على المدينة.

وتم تفسير تصريح زيلينسكي على نطاق واسع على أنه تأكيد على أن المدينة قد سقطت في أيدي قوات الكرملين.

وقال زيلينسكي أيضا إن باخموت دمرت بالكامل تقريبا، ولم يتبق أي مبان "والكثير من القتلى الروس".

وكانت هناك تقارير وادعاءات متضاربة بشأن وضع المدينة المحاصرة في شرقي أوكرانيا بعد أشهر من القتال.

وأعلن قائد قوة المرتزقة الروسية "فاجنر"، يفجيني بريجوزين، لأول مرة أن المدينة قد سقطت. ويدعم مقاتلوه الجنود الروس في الحرب. وفي وقت لاحق، أكدت موسكو ادعائه.

لكن كييف لم تؤكد سقوط المدينة وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن القتال مستمر في باخموت في تقريرها الصباحي.

ويدور قتال عنيف حول باخموت منذ أواخر الصيف في الوقت الذي تسعى فيه كييف للاحتفاظ بالمدينة ذات الأهمية الاستراتيجية لمنع القوات الروسية من اختراق المناطق الداخلية.

والمدينة هي نقطة رئيسية على الخط الدفاعي الأوكراني بين مدينتي سيفرسك وباخموت في منطقة دونيتسك.

وإذا سقطت المدينة، فإن الطريق إلى مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك الأوكرانيتين الأكبر سيفتح أمام القوات الروسية.

وشهدت مدينة باخموت على ما يبدو سقوط أكبر عدد من القتلى والجرحى في الحرب التي بدأت منذ نحو 15 شهرا، وقال بروجوزين أيضا أن العديد قتلوا، دون تحديد أعداد.

وفي الأيام الأخيرة، أعلنت أوكرانيا عن تقدم على الأرض في باخموت والمنطقة المحيطة بها. وحث زيلينسكي قواته على عدم التخلي عن المدينة.

لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، قال إن خسائر فادحة لحقت بأوكرانيا وإن الاستيلاء على الجزء الغربي من المنطقة مستمر.