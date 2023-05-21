رئيس مدينة الطود بالأقصر يتفقد أعمال الإنشاء داخل عدد من المدارس

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تفقد الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود بالأقصر، الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها داخل عدد من المنشآت التعليمية بالمدينة، بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

وشملت الجولة متابعة الأعمال الإنشائية لمدرسة منشية النوبة للتعليم الأساسي بقرية منشية النوبة، والتي تشمل إنشاء 14 فصلا دراسيا إلى جانب المكاتب الإدارية والمعامل، بمدة تنفيذ أعمال إنشائية 8 أشهر ونصف.

كما تابع رزق، أعمال إنشاء جناح بمدرسة المهيدات الإبتدائية المشتركة، يضم 9 فصول دراسية، إلى جانب المكاتب الإدارية، ومعمل المشاهدة، وصالة متعددة الأغراض؛ ليصبح عدد الفصول بمدرسة المهيدات الابتدائية المشتركة 40 فصلا دراسيا بمدة تنفيذ أعمال الإنشائية 8 أشهر ونصف.

وشدد رئيس مركز ومدينة الطود، على الالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها، مع الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أن التوسعات والإنشاءات الجديدة تستهدف تقليل الكثافات داخل الفصول، ووصول الخدمة التعليمية لجميع المناطق.