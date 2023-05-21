إيران: مقتل 6 من حرس الحدود في اشتباك جنوب شرقي البلاد

أعلنت السلطات الإيرانية، الأحد، مقتل 6 من قوات حرس الحدود في اشتباك مع مسلحين بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.



ونقلت وكالة أنباء إرنا الرسمية عن الشرطة قولها، اليوم، إن "6 أفراد من كوادر قوات حرس الحدود الإيراني قتلوا في اشتباك وقع الليلة الماضية مع مجرمين مسلحين في منطقة سراوان بمحافظة سیستان وبلوشستان".



وتوعدت بالرد على ما وصفته بـ "العمل الجبان"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى، بحسب وكالة الأناضول التركية.



يشار أن مجموعة تطلق على نفسها "جيش العدل" تنفذ هجمات مسلحة ضد إيران في محافظة سيستان وبلوشستان من حين لآخر، قائلة إنها تدافع عن أبناء الطائفة السنية في البلاد، وتصنّفها طهران ضمن قائمة الإرهاب.