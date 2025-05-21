سجال بين روبيو وسيناتور بسبب احتجاز التركية رميساء أوزتورك

دخل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماريلاند، كريس فان هولن، في سجال بشأن إلغاء تأشيرة واحتجاز التركية رميساء أوزتورك، طالبة الدكتوراه في جامعة تافتس بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

جاء ذلك خلال شهادة قدمها روبيو في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الثلاثاء، بشأن طلب ميزانية وزارة الخارجية لعام 2026.

وطالب السيناتور الديمقراطي فان هولن، الذي ينتقد بشدة ممارسات السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية الجمهورية، روبيو بتوضيح حول سبب إلغاء تأشيرة أوزتورك "فقط بسبب مقال على موقع جامعة تافتس".

وقال فان هولن بهذا الصدد "جريمة أوزتورك ببساطة هي مشاركتها في كتابة مقال رأي في صحيفة جامعة تافتس ردا على الحرب في غزة، لم تجد الوزارة أي صلة لها بالإرهاب، لم تدل (أوزتورك) بأي تصريحات معادية للسامية، ومع ذلك ألغيتم تأشيرتها وأرسلتموها إلى الاحتجاز في لويزيانا".

وعلى الرغم من انتقادات فان هولن للسياسة الخارجية، حاول روبيو، الذي يدافع عن خفض المساعدات الخارجية الأمريكية، التهرب من السؤال حول أوزتورك.

وعندما قال روبيو إنه في بعض الجامعات، قام الطلاب بتدمير المكتبات وحاولوا إشعال النار في المباني، قال فان هولن "هل هذا ما فعلته السيدة أوزتورك؟ أنت تتحدث فقط عن هراء هنا".

وقاطع السيناتور وزير الخارجية بين الحين والآخر أثناء اجتماع اللجنة، قائلا: "يجب أن أقول إنني أشعر بالندم لأنني صوتت لك لمنصب وزير الخارجية".

ورد روبيو على ذلك "حقيقة أنك تشعر بالندم على التصويت لي تؤكد أنني قمت بعمل جيد"، مبينا إنهم سيواصلون إلغاء تأشيرات الطلاب الذين يسببون مشاكل في الحرم الجامعي ودافع عن ممارساتهم الحالية.

وسخر فان هولن من تصريحات روبيو بالقول: "عندما تضع أشخاصا مثل السيدة أوزتورك في السجن، أشعر بأمان شديد".

ومع تزايد التوتر بين الطرفين، أعطى السيناتور جيمس ريش، الذي كان يرأس جلسة الاستماع في اللجنة، الكلمة لعضو آخر في مجلس الشيوخ واستمر الاجتماع.

وكانت رميساء أوزتورك، طالبة الدكتوراه في جامعة تافتس بولاية ماساتشوستس الأمريكية، قد أوقفت مساء 25 مارس الماضي أثناء ذهابها لتناول الإفطار مع أصدقائها، من قبل 6 عناصر ملثمين يتبعون لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية.

وأعلن روبيو حينها أن تأشيرتها الدراسية أُلغيت، متهِمًا إياها بأنها من "مؤيدي حماس"، وأشار إلى إلغاء تأشيرات أكثر من 300 طالب أجنبي لأسباب مشابهة.

وفي وقت لاحق، أصدرت القاضية الفيدرالية دينيس كاسبر قرارًا بوقف ترحيل أوزتورك، وسط دعوات من إدارة جامعة تافتس للإفراج عنها، حيث وصف رئيس الجامعة سونيل كومار، اعتقالها بأنه "أصاب المجتمع الدولي في الجامعة بالشلل" وأثار القلق على سلامة الحرم الجامعي.

وبعد جلسة استمرت 3 ساعات، قرر قاضي المحكمة الفيدرالية في ولاية فيرمونت، ويليام ك. سيشنز، الإفراج عن أوزتورك بكفالة، لينهي بذلك 6 أسابيع من الاعتقال في ولاية لويزيانا، في 9 مايو الجاري.