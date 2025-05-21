مانشستر يونايتد يطارد رقمًا قياسيًا أمام توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي

يحتضن ملعب «سان ماميس» في إسبانيا، فعاليات نهائي الدوري الأوروبي 2024 /2025 بين مانشستر يونايتد وتوتنهام، مساء الأربعاء. وتمكن فريق مانشستر يونايتد من العبور للدور النهائي بالفوز على حساب أتلتيك بيلباو، فيما وصل توتنهام للمواجهة النهائية، بالفوز على حساب بودو/ جليمت، في نصف نهائي البطولة.

وسيلعب الفائز من مباراة اليوم ضد الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا بين إنتر ميلان وباريس سان جيرمان، في نهائي السوبر الأوروبي.

ولم يهزم فريق مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي هذا الموسم، ويسعى ليصبح رابع فريق يفوز بالبطولة دون أي هزيمة، بعد تشيلسي الإنجليزي في 2018-2019، وفياريال الإسباني في 2020-2021، وآينتراخت فرانكفورت الألماني في 2021-2022.

قبل مباراة اليوم، لم يحقق فريق مانشستر يونايتد أي فوز في آخر 6 مباريات ضد توتنهام هوتسبير في جميع المسابقات، حيث منى بالهزيمة في 4 لقاءات، وتعادل في مناسبتين، وخسر في آخر 3 مواجهات متتالية، ويسعى في نهائي اليوم، تجنب الهزيمة الرابعة له على التوالي، للمرة الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين.