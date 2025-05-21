 الأمن الفلسطيني يعلن مصادرة محتويات ورشة تصنيع للعبوات المتفجرة شرقي جنين - بوابة الشروق
الأربعاء 21 مايو 2025 2:52 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الأمن الفلسطيني يعلن مصادرة محتويات ورشة تصنيع للعبوات المتفجرة شرقي جنين

رام الله - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 21 مايو 2025 - 2:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 مايو 2025 - 2:08 م

أفاد الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني اللواء أنور رجب، اليوم الأربعاء، بأن قوى الأمن الفلسطيني وبمشاركة وحدة الهندسة في جهاز الشرطة نفذت نشاطا استهدف السيطرة على ورشة تصنيع للعبوات المتفجرة في الحي الشرقي لمدينة جنين، تعود لمجموعة من الخارجين على القانون.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن اللواء رجب، إنه بناءً على معلومات استخبارية عن وجود الورشة، تمكنت قوى الأمن من السيطرة على ما تحتويه من مواد، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأشار إلى أن القوة تمكنت من مصادرة عبوات أكسجين جاهزة للتفجير، و عبوات محلية الصنع قيد التجهيز فارغة بأحجام وأشكال مختلفة، وأكواع حجم صغير تحتوي على مواد شديدة الانفجار، وقذيفة هاون ممتلئة جاهزة للتفجير، و كاميرات مراقبة، و4 بطاريات دراجة نارية تستخدم لتفجير العبوات.

ولفت إلى مصادرة العديد من المواد التي تدخل في صناعة المتفجرات، ومجموعة من الأسلاك وأجهزة التحكم عن بعد والهواتف، ومواد أخرى.

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