محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل الإعدادية ويكرم أوائل دوري المدرسة الرياضي

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بجولة تفقدية لمدرسة النيل الإعدادية بنين بحي شرق مدينة أسيوط، حيث شهد طابور الصباح قبيل بدء امتحانات النقل، وذلك في إطار متابعته للمدارس حرصًا على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب وتقديم كل أوجه الدعم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف الجمهورية الجديدة.

رافق المحافظ، خلال الجولة كل من سيد جمال، مدير المتابعة الميدانية، ووائل بخيت أسعد، مدير المدرسة، وعدد من المعلمين.

وخلال كلمته في طابور الصباح، دعا المحافظ الطلاب إلى الاجتهاد وبذل مزيد من الجهد لتحقيق النجاح والتفوق، مؤكدًا أن مستقبل الوطن يبنى بسواعد أبنائه المتفوقين، كما شدد على أهمية الحفاظ على النظافة داخل المدرسة، وضرورة إجراء أعمال الصيانة الدورية، مشيرًا إلى أهمية استغلال طاقات الطلاب في المجالات الزراعية والصناعية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وتوسيع مداركهم.

وفي لفتة تشجيعية، كرم اللواء هشام أبو النصر، الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى والثانية في دوري المدرسة الرياضي، حيث منحهم ميداليات وشهادات تقدير تكريمًا لتفوقهم.

وشمل التكريم الطلاب الحاصلون على المركز الأول وهو محمود محمد فرحات، أدهم حسن سيد، عماد جمال علي، عمار علاء عمرة، يوسف حسني سيد، ومحمد خالد ثابت والحاصلون على المركز الثاني: أحمد خالد حسن، محمد ناصر سيد، يسى هاني محمد، يوسف مصطفى راشد، أنس عبد الباسط محمد، كريم رمضان إبراهيم، ومصطفى محمد مصطفى.

وفي ختام الجولة، وجه المحافظ بإهداء بعض الطلاب ملابس مدرسية، كما كلف مديرية الشباب والرياضة بتقديم ملابس رياضية للطلاب المكرمين دعمًا لهم وتحفيزًا على مواصلة ممارسة الأنشطة الرياضية.