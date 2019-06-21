متظاهرون يحاولون اقتحام البرلمان الجورجي

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حاول محتجون في العاصمة الجورجية تبليسي اليوم الخميس، اقتحام مقر البرلمان مطالبين باستقالة رئيسه إيراكلي كوباتشيدزه.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية ، اندلعت الاحتجاجات بسبب زيارة وفد روسي ، مع تولي عضو في مجلس الدوما الروسي رئاسة اجتماع بشأن القضايا الدينية والسياسية في قاعة الجلسات العامة.

ثم دعت المعارضة إلى الاحتجاجات، حيث أعربت عن مخاوفها من أن تستعيد روسيا نفوذها في الجمهورية السوفيتية السابقة.

وأظهرت الصور على التلفزيون الحكومي الجورجي مئات الأشخاص يقفون أمام المبنى ويزيلون حواجز الشرطة.

وفي البداية منعتهم قوات الأمن من القيام بذلك.

وهددت وزارة الداخلية بالقيام بعملية قمع صارمة من قبل الشرطة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان المتظاهرون قد تمكنوا من دخول مبنى البرلمان.