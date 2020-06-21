عمرو أديب: العالم العربي يشعر بارتياح بسبب وقوف مصر أمام «البلطجة العثمانية»

الشروق

قال الإعلامي عمرو أديب، إن العالم العربي الآن بات يشعر بارتياح بسبب «وجود من يقف أمام البلطجة العثمانية»، حسب وصفه وتعبيره.

وأضاف «أديب» خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي فضّل وضع «النقاط على الحروف»، في تعليق على تصريحات الرئيس المصري أثناء تفقده المنطقة العسكرية الغربية، وتأكييده على رفض التدخل الأجنبي في ليبيا، واستعداد مصر للتدخل دفاعا عن أمنها القومي واستقرار ليبيا.

وأشار إلى «اعتداء» الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ليبيا والعراق وسوريا وأماكن في البحر المتوسط، متابعًا: «الآن جاءت قوة معتبرة معروف جذورها وتأثيرها تقف في وجهه».

وتفقد الرئيس السيسي، صباح السبت، المنطقة العسكرية الغربية المحاذية للحدود مع ليبيا.

قال الرئيس: "إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة بالخاص بحق الدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي أي مجلس النواب".

وتابع أن الهدف الأول للتدخل المصري هو "حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديد الميليشيات الإرهابية والمرتزقة، أما الهدف الثاني فسيكون سرعة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي".

"والثالث حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي شرقا وغربا، بتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الأطراف من تجاوز الأوضاع الحالية".