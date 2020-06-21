استشهاد جندي جزائري خلال اشتباكات مع جماعة إرهابية شمالي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأحد، استشهاد جندي أثناء اشتباكات مع جماعة إرهابية مسلحة بولاية عين الدفلى (شمال).



وذكر بيان للوزارة أنه "خلال عملية نصب كمين بمنطقة قعدة الحجر، ببلدية طارق بن زياد، بولاية عين الدفلى، اشتبكت قوات الجيش مساء أمس السبت مع جماعة إرهابية مسلحة، مما أسفر عن استشهاد العريف المتعاقد "زناندة مصطفى"، أثناء أدائه لواجبه الوطني".



وأكد البيان أن قوات الجيش المشاركة في العملية التي ما تزال متواصلة اتخذت كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتطويق وتمشيط المنطقة وملاحقة الإرهابيين.



وأعرب رئيس الأركان الجزائري بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وذويه، مجددا حرص وعزم قوات الجيش على مواصلة مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة حفاظا على الأمن والاستقرار في البلاد.