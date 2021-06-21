المبعوث الأمريكي لكوريا الشمالية: مستعدون لإجراء مباحثات مع بيونج يانج

قال المبعوث الأمريكي لكوريا الشمالية سونج كيم، إن الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد لإجراء مباحثات "في أي وقت وأي مكان" مع بيونج يانج، بشأن الحوار المتوقف حول نزع السلاح النووي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن كيم قال بعد مباحثات اليوم الاثنين في سول مع نظيريه الكوري الجنوبي نوه كيو دوك، والياباني تاكيهيرو فوناكوشي، إن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدعو إلى "توجه عملي ومتدرج" يشمل دبلوماسية محتملة مع كوريا الشمالية.

وقال كيم: "لا زلنا نأمل أن ترد كوريا الشمالية بصورة إيجابية على رغبتنا في التواصل، ونعرض تنظيم لقاء في أي مكان وأي وقت وبدون شروط مسبقة".

ويشار إلى أن لقاءهم يعد الأول منذ تولى بايدن مقاليد السلطة.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تصريح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الأسبوع الماضي، أن بلاده مستعدة "للحوار والمواجهة".