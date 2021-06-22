الكهرباء: أوروبا مهتمة بالحصول على الطاقة المتجددة من إفريقيا عبر مصر

حمزة: سيتم اتخاذ خطوات إيجابية في تنفيذ الكابل البحري قريبًا مع اليونان



قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن أوروبا مهتمة بالحصول على الطاقة المتجددة من إفريقيا عن طريق مصر، مشيرًا إلى تخطي حجم مشروعات الدولة في الطاقة المتجددة لنسبة 20%.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أنه الاتفاق كان على مشروع إنشاء كابل بحري بقدرة ألفين

ميجاوات كمرحلة أولى والذي يتم دراسته حاليًا، مشيرًا إلى الاستعانة بمكتب استشاري لدراسة أفضل الحلول للربط.



وأكد أن هناك اهتمامًا بين الجانبين المصري والأوروبي لإنشاء خط الربط الكهربائي، خاصة وأنه يعود بالنفع على كل الأطراف، مضيفًا أن الخط المخطط إنشائه سيكون بين أقرب نقطتين لبيمر بقبرص ثم كريت واليونان ومنها إلى أوروبا.



وذكر أن كل الدراسات الخاصة بإنشاء خطوط الربط الكهربائي مطروحة، سواء بالربط المباشر مع قبرص أو اليونان، مضيفًا أنه سيتم اتخاذ خطوات إيجابية في تنفيذ الكابل البحري قريبًا، خاصة بعد زيارة الرئيس اليوناني لمصر اليوم.



وأضاف حمزة، أن هيئة المحطات النووية تمتلك محطات نووية وأخرى لإنتاج الكهرباء، لهذا فاختيار موظفيها يكون على درجات من الجودة وبمرتبات مجزية.



وأشار إلى أن وظائف هيئة المحطات النووية تشهد إقبالًا من جانب الشباب، على الرغم من أن باب سحب الاستمارات مفتوح من الساعة 8 صباحًا حتى الـ6 مساءً.



وعن الزحام الذي شهده سحب الاستمارات اليوم، أكد أنه كان في الساعات الأولى من اليوم وتم تنظمه من خلال توفير الكراسي، مضيفًا أن تنوع الوظائف المعلن عنها بين المؤهلات العليا والمتوسطة كان السبب وراء هذا الإقبال الشديد.



وأوضح أن سحب الاستمارات مستمر حتى 3 يوليو المقبل، وخلال اليوم التالي يبدأ استقبال الاستمارات لمدة شهر، وبعدها تحدد مواعيد الاختبارات، مؤكدًا أن الاختبارات مميكنة وليس بها أي واسطة.



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة .

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس برئيس الوزراء اليوناني مشيداً بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية الاستراتيجية الممتدة والآخذة في التنامي بين مصر واليونان في جميع المجالات.