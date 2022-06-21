روسيا تسيطر على بلدة توشكيفكا على خط الجبهة في دونباس

سيطر الروس بشكل كامل على بلدة توشكيفكا، الواقعة على خطّ الجبهة في دونباس بشرق أوكرانيا، على بُعد بضع كيلومترات من سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك حيث تستعر المعارك، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، اليوم الثلاثاء، قال زعيم منطقة سيفيرودونيتسك رومان فلاسينكو: «بحسب معلوماتنا، سيطر الروس بشكل كامل على توشكيفكا»، مشيرًا إلى أن «الضغط مستمرّ على خطّ الجبهة حيث معركة دونباس مستعرة».

وأقرت أوكرانيا بالصعوبات في القتال الذي تواجهه في مناطقها الشرقية، حيث استولت القوات الروسية على أراض على امتداد نهر على خط المواجهة، وشددت الضغط على مدينتين رئيسيتين قبل قمة للاتحاد الأوروبي، التي من المتوقع أن ترحب بمساعي كييف لنيل عضويته.

وقال حاكم منطقة لوجانسك، التي شهدت أعنف الهجمات الروسية في الأسابيع القليلة الماضية، إن الوضع كان «صعبا للغاية» على طول خط المواجهة بأكمله حتى مساء الاثنين، وإن الجيش الروسي حشد قوات احتياط كافية لبدء هجوم واسع النطاق.

وتوقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن تصعد موسكو هجماتها قبل قمة الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة.

وفي خطابه الليلي المعتاد للأمة، أبان عن تحد بينما أشار أيضا إلى القتال «الصعب» في لوجانسك للسيطرة على سيفيرودونيتسك ومدينتها التوأم ليسيتشانسك.

وقال: «ندافع عن ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك، هذه المنطقة بأكملها... نواجه أشرس قتال هناك... لكن لدينا رجالنا وفتياتنا الأقوياء هناك».