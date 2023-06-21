 وزير الخارجية الامريكي يلتقي نظيره التركي على هامش مؤتمر إنعاش أوكرانيا في لندن - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الامريكي يلتقي نظيره التركي على هامش مؤتمر إنعاش أوكرانيا في لندن

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 11:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 11:20 م

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين التقى نظيره التركي هاكان فيدان، على هامش مؤتمر إنعاش أوكرانيا في العاصمة البريطانية لندن.

وقال ميلر - وفقا لما أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية - "إن بلينكين وفيدان ناقشا عددًا من الأولويات الإقليمية المشتركة".

ورحب وزير الخارجية الأمريكي بدعم تركيا لأوكرانيا؛ بما في ذلك عملها في مبادرة حبوب البحر الأسود.

كما شدد بلينكن على أهمية وحدة حلف شمال الاطلسي الناتو في مثل هذا الوقت الحرج وشجع دعم تركيا للسويد للانضمام إلى حلف الناتو الآن.


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