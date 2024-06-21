قطر: اجتماعات مع حماس لسد الفجوات مع مقترح بايدن بشأن غزة

قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الجمعة، إن بلاده تعقد اجتماعات متتالية مع حركة حماس لمحاولة الوصول إلى صيغة مناسبة تسد الفجوات مع مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، لوقف إطلاق النار في غزة، ثم التواصل بعد ذلك مع إسرائيل.

وذكر بن عبدالرحمن، في مؤتمر صحفي في مدريد اليومالجمعة، أن جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لم تفض حتى الآن عن النتائج المرجوة، إلا أنه أشار إلى "تقدم إلى حد ما" في الموقف.

وأضاف: "في الأيام الأخيرة كانت هناك اجتماعات متتالية مع قيادة حركة حماس لمحاولة جسر الهوة بين الطرفين والوصول إلى اتفاق... حتى الآن لم نصل إلى الصيغة التي نراها مناسبة والجهود ما زالت مستمرة"

وتابع قائلا: "بمجرد أن ننتهي من ذلك سيكون هناك تواصل مع الطرف الإسرائيلي لمحاولة جسر الهوة والوصول إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن".

وأكد رئيس الوزراء القطري، أن بلاده تعول على استعداد شركائها الإقليميين الدوليين "لمواصلة كل أشكال الضغط اللازم لفرض وقف إطلاق النار والشروع فورا في عملية سياسية شاملة لحل القضية الفلسطينية".

وأعلن بايدن الشهر الماضي، خطة من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب في غزة لاقت ترحيبا عربيا ودوليا كبيرا، كما صوت مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع قرار يدعمها.